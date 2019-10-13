ضبط طن لحوم فاسدة داخل محل وجبات جاهزة فى المرج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 1058 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لحيازته 8,240 طن "زيت طعام مجهول المصدر"، داخل تنكات لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة منتج نهائى مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لشركات فى ذات المجال، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.. مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مخزن لتجار السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية لحيازته 1,327 طن كميات من السلع الغذائية "عرق سوس- دوم- لبن بودرة- ثمار فاكهة- عصائر" المعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصهم الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وأثمرت الجهود عن ضبط المسئول عن معمل لتجهيز الوجبات لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لحيازته 1,150 طن "مفروم لحوم- دهون حيوانية" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وكذا 660 كيلو جرام "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية غير خاضعة للإشراف البيطرى، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وتشكلت مجموعات عمل من الإدارة للقيام بحملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديريتى أمن الإسكندرية- الغربية، لضبط تجار بيع الأسماك المملحة ومطاعم الأسماك على إثر معلومات وردت بتجميع كميات من الأسماك النافقة من عوامل البيئة المتغيرة بمنطقة رشيد "بمحافظة البحيرة" إستعداداً لطرحها للبيع للجمهور فى صورة أسماك مملحة بطرق الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة حيث أسفرت جهود الحملات عن ضبط 3 قضايا بإجمالى 1,570 طن أسماك مدخنة ومملحة بداخل محال بدون تراخيص، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث "اللون والملمس والرائحة" طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وتمكنت حملات التموين من ضبط 2 مسئولين مخزنين "بدون ترخيص" لتجارة زيوت السيارات بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية لقيامهما بتجميع كميات تقدر بإجمالى 150 طن من زيوت السيارات سابقة الإستخدام والتى تعد من النفايات الخطرة والضارة بالبيئة والمخلوطة بكميات من المواد البترولية "السولار" تمهيداً لتعبئتها داخل عبوات جديدة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق.