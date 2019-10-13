صور.. محافظ الغربية يضع حجر أساس مدرسة دهتورة الثانوية

الغربية محمد طارق

وضع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية صباح اليوم الأحد، حجر أساس مدرسة دهتورة الثانوية بقرية دهتورة التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية .

وقال محافظ الغربية إن المدرسة ضمن 30 مدرسة سيتم افتتاحهم خلال العام الجديد ، موضحا أن المدرسة تقع على مساحة 1181 متر، حضر اللقاء ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المحاسب أحمد النحال رئيس المدينة، وعدد من وكلاء الوزارات وأعضاء مجلس النواب.



محافظ الغربية يضع حجر أساس



محافظ الغربية يضع حجر أساس



محافظ الغربية يضع حجر أساس