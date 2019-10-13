صور.. تضامن الإسكندرية تشن حملات تفتيشية على دور المسنين

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، عن إجراء حملات تفتيشية مفاجئة على دور المسنين التابعة لإشراف المديرية بالإسكندرية، للتأكد من حسن سير العمل وتقديم أفضل خدمة للمسنين النزلاء بها.

وتفقد إمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، دار الهدايا للمسنين بالرأس السوداء يرافقه قيادات مديرية التضامن الإجتماعى من وكيل المديرية ومدير إدارة الدفاع بالمديرية.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن وكيل الوزارة يشن حملات تفتيشية دورية على دور المسنين وذلك للاطمئنان على سير العمل وحسن الاداء، وقد شدد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى على حسن معاملة النزلاء وسرعة اداء الخدمات المختلفة المقدمة لهم، واستمع وكيل الوزارة إلى العاملين بالدار حيث حرص على مقابلتهم ومعرفة المعوقات التى يتعرضون لها والعمل على تلافيها.

و فى نفس السياق أجرى وكيل الوزارة زيارة مفاجئة لإحدى دور المسنين التابعة لإشراف الوزارة، يرافقه فريق التدخل السريع، حيث تم تفقد جميع أرجاء الدار والتحدث مع النزلاء المقيمين بها وأبدى وكيل الوزارة بعض الملاحظات و السلبيات أثناء الزيارة، محذرا من انه لن يتم تجديد الترخيص للدار الابعد تلافى الملاحظات و السلبيات ووعد بزياره أخرى للدار، فيما شدد وكيل الوزارة على الإدارة الاجتماعية والإدارة الفنية بالمتابعة للوصول لحماية المسن فى كل الدور وتقديم افضل واجود خدمة ممكنة.







جانب من الجولة



جانب من الزيارة



داخل دار الهدايا



دار الهدايا



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