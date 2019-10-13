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صحيفة إيطالية: أردوغان يقتل المدنيين فى سوريا.. ويعيد الإرهابيين للمنطقة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:56 ص
صحيفة إيطالية: أردوغان يقتل المدنيين فى سوريا.. ويعيد الإرهابيين للمنطقة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان
كتبت فاطمة شوقى

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تواصل الصحف الإيطالية هجومها على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بسبب استمراره فى العملية العسكرية التى ينفذها فى شمال سوريا، رغم الانتقادات الواسعة لها.

وقالت صحيفة "كورييرى دى تثينو" الإيطالية، إن العملية التركية فى شمال سوريا أدت إلى مقتل عشرات السوريين، مشيرة إلى أن أردوغان يصمم على قتل المدنيين فى سوريا مع استمرار العملية.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، إلى أن الهجوم التركى على سوريا يؤدى إلى عودة الارهابيين فى المنطقة من جديد ، رغم زعم اردوغان أن تلك العملية ليست ضد الأكراد بل أنها ضد تنظيمات إرهابية.

وأوضحت الصحيفة، أن جامعة الدول العربية أدانت بما وصفته "العدوان التركى على سوريا"، وحملت أنقرة مسئولية انتشار الإرهاب، مؤكدة على الرفض القاطع لأى محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية فى سوريا عن طريق استخدام القوة فى إطار ما يسمى "بالمنطقة الآمنة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولى، ويدخل فى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعى.

وقرر المجلس الموافقة، على إدراج بند "التدخلات التركية فى الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.

 

 


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