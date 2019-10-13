شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي مركز المنارة لحضور الندوة التثقيفية الـ 31

كتب سمير حسنى

ينشر "اليوم السابع"، فيديو لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالتجمع الخامس، لحضور الندوة التثقيفية الـ 31، للقوات المسلحة "إرادة وتحدي"، تزامنا مع الاحتفالات بمرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.