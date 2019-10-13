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رئيس ميناء الإسكندرية يطالب مراقبى الساحات بضبط المخالفات

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:52 ص
رئيس ميناء الإسكندرية يطالب مراقبى الساحات بضبط المخالفات جانب من لقاء رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بالمراقبين
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية إجتماعا مع قيادات وموظفى الإدارة المركزية للمناطق وذلك لحثهم على تفعيل أدوارهم كل فى مكانه، وضرورة الحفاظ على حقوق وممتلكات الميناء .

 وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية خلال الاجتماع " لا تسمحوا بوجود خردة ، ولا عشوائيات ولا معدات عاطلة فى الساحات " مشددا على مراقبة المناطق عدم انتظار حدوث الأخطاء ولابد من منع الأخطاء نهائيا للحفاظ على ممتلكات الهيئة  وان يكونوا إيجابيين ومنضبطين لإجبار المتعاملين على الإنضباط .

وأضاف "شاهين" أنه يجب أن تغادر أى معدة الرصيف إلى مكانها المخصص بعد إنتهاء الشحن والتفريغ مباشرة، لأن وقوفها دون عمل على هامة الرصيف مخالف لقواعد وأعراف العمل، مؤكداً أن هذا دور مراقبى المناطق، ودورهم أيضاً متابعة الأعمال فى الساحات وعلى الأرصفة لضبط أى مخالفات سواء كانت إحداث تلوث، أو مخالفة شروط ترخيص، أو سوء إستخدام الآلات والمعدات والساحات، ومخالفات التخزين للغير .

وطالب الربان شاهين مراقبى المناطق أن يراقبوا المعدلات المعيارية للشحن والتفريغ للتأكد من أن الشركات ملتزمة بمعدلات الشحن والتفريغ المحددة، ومن يخالف ينذر ثم يعاقب وذلك لرفع معدلات الشحن والتفريغ بالميناء .

وفى نهاية اللقاء ثمن الربان شاهين عمل الإدارة المركزية للمناطق وطالبهم بتغيير أفكارهم وكسر أى روتين من أجل زيادة المعدلات والارتقاء بمستوى الآداء بالميناء .

 

 

 

 

 


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