رئيس قبرص المحتلة يستنكر الغزو التركى لسوريا.. ويؤكد: "نبع الدماء"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استنكر مصطفى أكنجى رئيس قبرص الشمالية المحتلة من قبل تركيا، الغزو التركى لشمال سوريا وما أطلق عليها الأتراك عملية "نبع السلام" ووصفها بنبع الدماء.

وبحسب موقع خبرلر التركى، قال أكنجى: "أننا إذا قولنا أن هذه العملية هى نبع السلام، فالدم هو الذى يسال وليس ماء، ولذلك فإن أكبر أمنية لدى أن يتحول ذلك فى أقرب وقت إلى حوار ودبلوماسية".

جاء ذلك فى بيان نشره رئيس قبرص المحتلة مصطفى أكنجى على حسابة الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، موضحاً عدم دعمة للغزو التركى لشمال سوريا.

وقال أكنجى:" ما شهده عام 1974 كان حربا أراقت الدماء حتى وإن أطلق عليه عملية السلام، لكن أن عملية نبع السلام الحالية هي نبع للدماء وليس نبعا للمياه".

وأضاف أكنجى فى تصريحاته:" يجب خلق مناخ تتمكن فيه سوريا من الحفاظ على حدودها ووحدة أراضيها وتستطيع فيه تركيا الإحساس بأمان حدودها، ولذلك ففى رأيى أن تأسيس العلاقات من جديد بين تركيا وسوريا سوف يعود بالنفع.

وأضاف، "أكبر أمنياتى أن أرى العلاقات التى تدهورت بين تركيا ودول المنطقة الأخرى بما فيها مصر تتحسن مرة أخرى".