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خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى يوم رياضى بمركز شباب الجزيرة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:27 ص
خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى يوم رياضى بمركز شباب الجزيرة خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة فى يوم رياضي بمركز شباب الجزيرة
كتب محمد الجالى

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أقام خريجو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، يوماً رياضياً بمركز شباب الجزيرة، تضمن مجموعة من الفعاليات المميزة.
 
وعلى رأس كل الأهداف التى يتطلع إليها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، تأتى الرؤية والهدف العام والأساسى، وهو أن يمثل شباب هذا البرنامج نواة طبيعية لمجتمع عامل منتج ومتفهم للطبيعة المعقدة للتحديات التى تواجه الوطن، ولديه القدر الكافى من المعرفة السياسية والبناء الأخلاقى لمواجهة موجات الإرهاب والإفساد وتدمير المجتمع.
 
واستطاع البرنامج أن يحقق درجة كبيرة من التنوع الديموغرافى بين طلاب البرنامج أثناء عملية الاختيار والقبول بما يصهرهم فى بوتقة واحدة بعيداً عن اختلافاتهم الفكرية والاجتماعية والجغرافية، وتدريبهم على استغلال هذه الاختلافات فى التكامل والدمج بين الرؤى المختلفة لإخراج منتج شامل لكل وجهات النظر المكونة للمجتمع المصرى على تنوعه.
 
وخلال الدفعات الثلاث التي تم تخريجها في البرنامج، كلن هناك مراعاة للتمثيل الجغرافى، ففى كل دفعة من دفعات البرنامج الرئاسى، كانت نسبة تمثيل الشباب من محافظات مصر 100%، إذ لم تخل محافظة فى الجمهورية من وجود طالب / خريج من البرنامج الرئاسى ليحقق البرنامج الرئاسى بذلك نسبة انتشار وتواصل فى مختلف أنحاء الجمهوربة 100% .
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مصر

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

تأهيل الشباب

مركز شباب الجزيرة

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