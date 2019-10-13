سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس عصابة تخصصت بسرقة المساكن فى مدينة نصر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:46 م
حبس عصابة تخصصت بسرقة المساكن فى مدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة مدينة نصر حبس أفراد تشكيل عصابى، لسرقة المساكن بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بورود معلومات، مفادها أن كل من "أحمد .س" 29 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا، و" محمد. ا" 36 سنة، عاطل، و"إسلام. م" 28 سنة، عاطل السابق اتهامه فى 9 قضايا، و"كريم ع" 29 سنة عاطل، " شقيق الثالث "، و"كريم. ا"28 سنة عاطل مقيد الحرية على ذمة القضية رقم 4844 لسنة 2019 جنح بدر " سرقة مسكن "، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن، بأسلوب كسر الباب باستخدام أجنه حديدية .

 

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين، من الأول حتى الخامس، وبحوزته الأول سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم و5 طلقات من ذات العيار"، وأجنة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

 

بمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 9 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلو، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عملائهم " سيئ النية" كل من "إبراهيم. ص" 32 سنة سائق، و"روماني. ع" 61 سنة، صاحب محل للمشغولات الذهبية، و"جلال. م" 58 سنة عاطل، و" نصره ف، 59 سنة، بدون عمل.

 

وأضافوا بتصرفهم فى باقى المسروقات لدى عملاء اخرين " جارى تحديدهم وضبطهم "، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة .

 

وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى العمل على ضبط باقى المسروقات، وتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.

 


حبس عصابة

تشكيل عصابى

سرقة المساكن

مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسي: بقوة الجيش المصرى لا يستطيع أحد التدخل فى الدولة المصرية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسي: لقاء مع رئيس وزراء إثيوبيا بموسكو لاستكمال مفاوضات سد النهضة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الرئيس السيسي: أحداث 2011 كان لها تأثير سلبى على مفاوضات سد النهضة

الرئيس السيسي: أحداث 2011 كان لها تأثير سلبى على مفاوضات سد النهضة

الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه

الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

شاهد فى دقيقة.. نيمار يتخطى رونالدو ويطارد رقما قياسيا جديدا مع البرازيل

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

متى يصبح الالتهاب الرئوي سببا فى الوفاة؟

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

فيها حاجة حلوة.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بالجوازات.. صور

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

علماء يكشفون عن موعد سقوط القمر على الأرض

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة