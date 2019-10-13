حبس عصابة تخصصت بسرقة المساكن فى مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس أفراد تشكيل عصابى، لسرقة المساكن بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بورود معلومات، مفادها أن كل من "أحمد .س" 29 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 4 قضايا، و" محمد. ا" 36 سنة، عاطل، و"إسلام. م" 28 سنة، عاطل السابق اتهامه فى 9 قضايا، و"كريم ع" 29 سنة عاطل، " شقيق الثالث "، و"كريم. ا"28 سنة عاطل مقيد الحرية على ذمة القضية رقم 4844 لسنة 2019 جنح بدر " سرقة مسكن "، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن، بأسلوب كسر الباب باستخدام أجنه حديدية .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين، من الأول حتى الخامس، وبحوزته الأول سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 12مم و5 طلقات من ذات العيار"، وأجنة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع.

بمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 9 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلو، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عملائهم " سيئ النية" كل من "إبراهيم. ص" 32 سنة سائق، و"روماني. ع" 61 سنة، صاحب محل للمشغولات الذهبية، و"جلال. م" 58 سنة عاطل، و" نصره ف، 59 سنة، بدون عمل.

وأضافوا بتصرفهم فى باقى المسروقات لدى عملاء اخرين " جارى تحديدهم وضبطهم "، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة .

وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق، جارى العمل على ضبط باقى المسروقات، وتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.