توصيل الغاز الطبيعى لمركزى كفر صقر و ديرب نجم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جارى أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية للغاز الطبيعى بمركزى كفر صقر وديرب نجم ودخول الخدمة للأهالى فى أسرع وقت طبقا للجدول الزمنى المحدد، مضيفا ان 94 ألف عميل تعاقدوا للإستفادة من الغاز الطبيعى بمراكز " أبو كبير – فاقوس – ههيا - مشتول السوق – منيا القمح – الإبراهيمية - القرين " .

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بإقامة بنرات توضح أنه جارى تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى وتوصيله للمنازل للقضاء على مشكله إسطوانات البوتجاز ومشكلة إحتكار التجار لها وابتزاز المواطنين وتعريف المواطنين بأماكن تواجد شركات الغاز الطبيعى بكل مركز ومدينة لتوجيه المواطن إليها وتشجيعه على التعاقد مع الشركة.

كما طالب رؤساء المراكز بتوعية المواطنين أهمية التعاقد مع شركات الغاز الطبيعى للحصول على الخدمة لتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانات البوتجاز والقضاء على ظاهرة احتكار التجار لاسطوانات البوتجاز.

يذكر أن هناك 21 الآف و500 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة أبو كبير وعدد 7 الآف و550 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة فاقوس وأن هناك 19 ألف و500 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة ههيا وهناك 30 ألف و162عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل الخدمة لهم فى مركز ومدينة مشتول السوق وفى مركز ومدينة منيا القمح هناك 4 ألاف و320 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم وفى مركز ومدينة الإبراهيمية هناك5 الاف و 487 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم وفى مدينة القرين هناك 5487 عميل قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعى لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى لهم.