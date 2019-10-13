تعرف على قرارات رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين وكلاء جدد

أصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية قراراً ، بتعيين الدكتورة نجدة إبراهيم ماضى، وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، وقرارا باستمرار قيام الدكتورة بهية جلال الأخريطى، بأعمال وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
كما أصدر رئيس جامعة الإسكندرية قرارا بتعيين الدكتور حمدينة عبد القادر العوضى، وكيلا لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.
بينما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة حنان حسنى سليمان العصار ـ الأستاذ بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.
كما أصدر قراراً بتعيين الدكتورة دنيا محمد عادل عبد العزيز ـ الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.
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