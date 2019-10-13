تعرف على قرارات رئيس جامعة الإسكندرية بتعيين وكلاء جدد

الإسكندرية أسماء على بدر

أصدر الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية قراراً ، بتعيين الدكتورة نجدة إبراهيم ماضى، وكيلاً لكلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، وقرارا باستمرار قيام الدكتورة بهية جلال الأخريطى، بأعمال وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أصدر رئيس جامعة الإسكندرية قرارا بتعيين الدكتور حمدينة عبد القادر العوضى، وكيلا لكلية الآداب لشئون التعليم والطلاب.