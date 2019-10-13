بحوث الصحراء و"اكساد" يعقدان دورة حول إدارة الموارد المائية بالساحل الشمالى

ينظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، على مدار أربعة أيام الدورة التدريبية حول إدارة الموارد المائية بالساحل الشمالى الغربى لمشروع التنمية الزراعية المستدامة بالساحل الشمالى الغربى حوض القصابة.

وذلك بمقر مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بحضور الدكتور محمد دراز مدير المشروع والدكتور سيد خليفه مدير مكتب المركز العربى للدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة اكساد والدكتور محمد البرقاوى خبير الموارد المائية بمكتب إكساد والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية نائب عن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح وأساتذة مركز بحوث الصحراء وعدد كبير من مهندسى مدير الزراعة وكلية الزراعة وأخصائى المدارس الثانوية الزراعية بمطروح.

وأكد الدكتور سيد خليفه مدير مكتب المركز العربى للدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة اكساد، أن الدورة تسعى إلى تدريب مدرسين المدرسة الثانوية الزراعية بفوكة ومهندسى مديرية الزراعة بمطروح وذلك لتدريب طلاب مدارس الفنية الزراعية على مقتنيات مصادر حصاد مياه الأمطار.

وأشار خليفة، إلى أن محافظة مطروح بها عدد اثنين مدرسة ثانوية زراعية بفوكة والاخرى التى تم إنشاتها الحكومة المصرية هى المدرسة الاولى بجمهورية مصر العربية التى تتطبق تقنيات الحديثة لمصادر حصاد مياه الأمطار.

وأوضح مدير مكتب اكساد بالقاهرة أن هذه المدرسة سوف توفر الفنيين لعملية صيانة وانشاء مقتنيات حصاد مياه الأمطار، حيث أن مياه الأمطار هى أحد المصادر الرئيسية لعملية التنمية المستدامة بمطروح والتى تستخدم لشرب الإنسان والحيوان وكذلك تستخدم فى عملية الرى التكميلى لبعض الزراعات المطرية.

والجدير بالذكر أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بالتعاون مع المركز العربى للدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة اكساد ينفذ أكثر من برنامج لحصاد مياه ومنها على سبيل المثال مشروع إمداد المجتمعات المحلية بمياه الشرب من خلال حفر ونشو بعض الخزانات الأرضية وتطهير الآبار الرومانية ذات السعة التخزينية العالية بالإضافة إلى إنشاء بعض شبكات الرى لزراعات الخضر والتين والزيتون.

كما أشار خليفة إلى أن المركز العربى يقوم حاليًا. بتدريب صغار المزارعين على نظم الممارسات الزراعية الجيدة لمزارع التين والزيتون لعدد 125مزرعة كمرحلة أولى.

وقال الدكتور سيد خليفه أن المركز قام بتثبيت الكثبان الرملية من خلال أحد المشروعات بواحه سيوة وانشاء حزام شجيرى حول الواحة باستخدام مياه الصرف الزراعى العامة، لافتا إلى أن المنظمة تقوم على دعم كافة المشروعات التى تقوم على تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لبعض الأسر بمطروح.

وأوضح خليفة أن احدى مشروعات اكساد.. مشروع وش.. قام على خفض تكلفة نقل المياه التى كان يتحملها المواطن البسيط من مبلغ 4000جنيه إلى 500جنيه وهو ما ساعد على توفير مبلغ 3مليون جنية سنويًا من تكلفة نقل المياه.

وشدد خليفة على ضرورة التعاون الجيد بين المشروع والشركة القابضة للمياه الشرب بمطروح التى تم خلالها عقد دورات توعوية للاستخدام الصحى الآمن لمياه الآبار وذلك بعد اخذ عينات من مياه الآبار وإضافة بعض المواد المحسنة لجودة.