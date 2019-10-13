سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 05:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب "إسلام حامد أبو الفتوح" صاحب محل هواتف محمولة بمدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فى نهار ثالث أيام شهر رمضان الماضى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شهيد لقمة العيش".

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعى، بوصول إسلام حامد 24 سنة، مُقيم بدائرة مركز منيا القمح، مصابًا بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

وقالت مذكرة النيابة العامة، التى أعدها حسام سليمان، وكيل نيابة منيا القمح، إن المتهمين "أحمد.ش" وشهرته "مانجا"، وشقيقه "محمد" وشهرته "زكروتا"، جزارين، قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرقة جنوب الشرقية، أن المجنى عليه يمتلك محلا لتصليح الهواتف المحمولة بدائرة مركز منيا القمح، حيث نشبت مشادة بينه وبين المدعو "أحمد.ش"، بسبب تصليح هاتف محمول، حيث تطور الأمر إلى مشاجرة استعان فيها صاحب التليفون بشقيقه "محمد" وتعديا على المجنى عليه بـ"شومة"، فيما جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قررت برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهما على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهما إلى محكمة الجنايات وتحديد أولى جلسات المحاكمة.

 

 


الشرقيه

محافظه الشرقيه

الزقازيق

جنايات الزقازيق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:06 ص

أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" بالشرقية الأحد المقبل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:43 ص

13 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" بالشرقية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:42 ص

"عنتر شايل سيفه بالهرم".. قتل شقيقة زوجته وابنها بسبب الخلاف على ملكية كشك بقالة أمام أحد الفنادق.. وسقط بعد هروب 50 يوما.. المتهم يعترف: القتيلة استغلت خلافى مع زوجتى لطردى من العمل وقطع لقمة عيشى.. صور

السبت، 14 سبتمبر 2019 07:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مباردة "جيل بكرا يكبر بصحة" تضع روشتة لعام دراسى بدون ضغوط للأطفال

مباردة "جيل بكرا يكبر بصحة" تضع روشتة لعام دراسى بدون ضغوط للأطفال

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد لقمة العيش بالشرقية

تدشين 26 مشروعًا استثماريًا جديدًا فى الإسماعيلية توفر 1777 فرصة عمل

تدشين 26 مشروعًا استثماريًا جديدًا فى الإسماعيلية توفر 1777 فرصة عمل

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة