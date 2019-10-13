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المرصد: الأكراد يسلمون عين العرب ومنبج للجيش السورى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 08:22 م
المرصد: الأكراد يسلمون عين العرب ومنبج للجيش السورى عناصر من الجيش السورى
دمشق /أ ش أ/

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أنه حصل على معلومات تفيد بتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام السورى  .

وأفاد المرصد فى تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" اليوم  الأحد، بأن قوات الجيش السورى سيدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السورى بدأ فعلا بالتحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.

وكانت واشنطن تحدثت - فى وقت سابق - أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة مع النظام السورى وروسيا للتصدى لهجوم الأتراك فى الشمال السوري.

وفى سياق متصل، أكد مسؤول قوات الدفاع فى الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا عصمت شيخ حسن، توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضى بدخول الجيش السورى إلى المدينة الليلة.

وقال شيخ حسن فى تصريح خاصة لقناة "روسيا اليوم " اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق مع مع روسيا والنظام السورى على دخولهم الليلة كوباى (عين العرب)".

وسبق أن أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" نيتها إبرام صفقة مع الحكومة السورية وروسيا إذا عجزت واشنطن عن حمايتها من عملية "نبع السلام" التى أطلقتها تركيا يوم 9 أكتوبر الجارى بشمال شرق سوريا بهدف تطهير الشريط الحدودى بعمق نحو 30 كم من القوات الكردية وإقامة حزاما أمنيا فيها.

 


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