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القبض على مقاول هارب من 134 حكم قضائى بقضايا فى النزهة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:20 م
القبض على مقاول هارب من 134 حكم قضائى بقضايا فى النزهة متهم- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – أسماء شلبى

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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مقاول هارب من تنفيذ 134 حكم قضائى بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم القوة المرافقة بفحص قاطنى الشقق المفروشة بعقار كائن 1 شارع محمد السادات ـ دائرة القسم ، و تمكنوا من ضبط "ا.ع.ص" 46 سنة مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه فى 134 حكم حبس جزئى " شيك، سرقة تيار كهربائى، مبانى" بإجمالى حبس 55 سنة و 4 شهور وأسبوع ، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مباحث القاهرة

احكام قضائية

النزهة

هارب من احكام

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