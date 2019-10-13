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السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:21 م
السيسى للمصريين: التحدى الحقيقى هو تماسك الشعب وعدم الخروج على الدولة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التحدى والمخاطر موجودة فى كل وقت وعصر، مشددا على أن التحدى الحقيقى الذى يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة".

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة،"مفيش تحدى يقدر يؤثر فى مصر ومستقبلها إلا حاجة واحدة إن انتوا يا مصريين تاكلوا بلدكم أنتوا اللى تقوموا بالدور ده.. إذا كنتم بتقولوا كلام مهم زى كده.. التحدى والمخاطر موجودين فى كل وقت وكل عصر الكلمة العامة هى وحدة المصريين وثباتهم بس ..أى حاجة تانية ليها حل.. وأنا مش بقول أى كلام أنا بقول كلام مسئول ..الاساس بقوله واكرره ليكم فى كل وقت هو التحدى الحيقيقى الذى يجابه الدول المنطقة هو تماسك شعوبها وعدم الخروج ضد دولته.. أى حاجة سهلة إلا انكم يا مصريين تضيعوا بلدكم.

 

 


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