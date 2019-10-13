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الرى بأسوان ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة السيول.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:00 ص
الرى بأسوان ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة السيول.. اعرف التفاصيل مخرات السيول بأسوان
كتبت أسماء نصار

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رفعت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة أسوان درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول للموسم الحالى، حيث جرى التأكيد على جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ.

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان أنه جرت صيانة ورفع كفاءه شبكة الرى المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة، وكذلك إدارة وتشغيل المنشآت المائية والاستعداد لمواجهة موسم السيول، موضحًا أنه عُقد اجتماعات برؤساء الأقسام وجميع العاملين بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، وذلك لمناقشة منظومة العمل بالإدارة ووضع آليات تطوير أداء العمل بمختلف الأقسام.

وأضاف عبد الرؤوف فى تصريحات له أنه تم تفقد مخرات السيول التابعة للوحدات المحلية القروية للاطمئنان على مخرات السيول ورفع درجة الاستعداد القصوى وحمايتها من التعديات ورفع مستوى الكفاءة ودرجة الأمان، وجرى عقد اجتماع لمناقشة استعدادات استقبال مياه السيول فى حالة حدوثها والتى تبين أنها صالحة لاستقبال موسم السيول.

 


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اسوان

مياه السيول

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