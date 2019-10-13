سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: إزالة مواسير وضعها الأهالى بدمياط لردم جزء من ترعة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:00 ص
الرى: إزالة مواسير وضعها الأهالى بدمياط لردم جزء من ترعة وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الموارد المائية والرى إنه أثناء مرور قيادات الوزارة بدمياط للوقوف على حالة الترع استعدادا لموسم الشتاء تلاحظ قيام الأهالى بعمل تغطية لجزء من جنابية بحرى فارسكور بالمخالفة ووضع مواسير بمجرى الترعة للقيام بأعمال ردم التغطية.

وأضافت الوزارة أنه تم إزالة تلك المواسير ذاتيا بدون وجود قوات أمن بالمنطقة، كما شددت على التصدى الفورى لأى عمل مخالف للقانون على المجارى المائية وأخذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

وعقدت وزارة الموارد المائية والرى الأسبوع الماضى اجتماعا مع المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لمراجعة موقف أعمال قطاع حماية النيل وخطة القطاع فى تطوير واجهات نهر النيل.

وأوضح المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أن ازالة التعديات على مجرى نهر النيل وجزره يهدف إلى الحفاظ على القطاع التصميمى لمجرى النهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات (فصل الصيف) أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

 


الرى

النيل

الترع

دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

الزراعة: تحصين 860 ألف رأس ماشية ضد 5 أمراض وبائية خلال 30 يوما

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

كيف تواجه وزارة التموين غلاء أسعار السلع الغذائية واللحوم والأسماك؟

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الدعم الإخوانى للعدوان التركى على سوريا

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا 29 أكتوبر

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

بعد كشف "أبو هشيمة" تفاصيل جديدة لاعتقال المهندس المصرى فى قطر.. قصة على سالم ضحية وقاحة النظام القطرى.. "الحمدين" اتهمه بالتخابر مع مصر رغم عمله فى مؤسسة مدنية وليست عسكرية.. وتلفيق التهم إفلاس جديد لتميم

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

صورة .. طارق حامد يزيل صفة "لاعب الزمالك" على انستجرام

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

بعد ساعات من عرضه.. فيلم El Camino يحصد تقييمات عالية

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة