الرى: إزالة مواسير وضعها الأهالى بدمياط لردم جزء من ترعة

قالت وزارة الموارد المائية والرى إنه أثناء مرور قيادات الوزارة بدمياط للوقوف على حالة الترع استعدادا لموسم الشتاء تلاحظ قيام الأهالى بعمل تغطية لجزء من جنابية بحرى فارسكور بالمخالفة ووضع مواسير بمجرى الترعة للقيام بأعمال ردم التغطية.

وأضافت الوزارة أنه تم إزالة تلك المواسير ذاتيا بدون وجود قوات أمن بالمنطقة، كما شددت على التصدى الفورى لأى عمل مخالف للقانون على المجارى المائية وأخذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

وعقدت وزارة الموارد المائية والرى الأسبوع الماضى اجتماعا مع المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل لمراجعة موقف أعمال قطاع حماية النيل وخطة القطاع فى تطوير واجهات نهر النيل.

وأوضح المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى أن ازالة التعديات على مجرى نهر النيل وجزره يهدف إلى الحفاظ على القطاع التصميمى لمجرى النهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات (فصل الصيف) أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مبان بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.