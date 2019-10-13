الرئيس السنغالى الحالى ونظيره السابق يدعوان الأفارقة إلى تنمية السلام

كتبت – هناء أبو العز

استقبل ماكى سالى الرئيس السنغالى، عبد الله واد الرئيس السابق للدولة، بهدف ترسيخ لغة الحوار والدعوة.

ودعا الرئيس السنغالى ماكى سال وسلفه عبد الله واد، الأفارقة، إلى تعزيز السلام من خلال تشجيع الحوار ومصالح القارة.

وكان الرئيس السنغالى ماكى سال قد دعا سلفه إلى القصر الرئاسى، وتكريمه، حيث قابله بالزى الأبيض، على السجادة الحمراء التى أعدت لذلك.

ونشر الرئيس السنغالى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، صورة تجمعه بالرئيس السابق، شاكرًا زيارته ودعواته له.