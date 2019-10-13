الداخلية التونسية تٌحبط محاولة هجرة غير شرعية لأكثر من 100 شخص

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط محاولة هجرة غير شرعية لنحو 110 أشخاص من جنسيات مختلفة على متن زورق صيد انطلاقا من سواحل مدينة صفاقس فى اتجاه السواحل الإيطالية.



وأوضحت الوزارة - فى بيان أمس السبت أن وحدات الحرس البحرى قامت بمطاردة الزورق، حيث رفض الربان الامتثال للأوامر الصادرة من قبل هذه الوحدات باستعمال مكبرات الصوت الإشارات البحرية والاتصال المباشر.



وبتواصل المجهودات تم تحويل وجهة الزورق باتجاه سواحل جزيرة جربة، كما تم إنقاذ 25 من المهاجرين بعد إلقاء أنفسهم فى البحر.

