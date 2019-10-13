سوبر كورة
Ads
الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية تجرى مقابلات شخصية لـ 442 من المتقدمين للوظائف القيادية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:10 ص
التنمية المحلية تجرى مقابلات شخصية لـ 442 من المتقدمين للوظائف القيادية مقابلات وظائف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير التنمية المحلية عن أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة انتهت من إجراء المقابلات الشخصية لـ 442 من المتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بالوزارة وذلك فى ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019.

وأشار الوزير، فى بيان اليوم، إلى أن اللجنة تعرفت خلال المقابلات الشخصية على خبرات كافة المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين لها فى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة وتقوم اللجنة بمناقشتهم فيما يقدموه من مقترحات لتطوير الاداء فى حال اختيارهم .

وأكد وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عملية التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وأضاف الوزير أن اللجنة العليا للقيادات بالوزارة تضم فى عضويتها كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المقابلات الشخصية أجريت لحوالى 442 متقدم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية ، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة، وأنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومى 19 و20 مايو الماضى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه المسابقة تأتى فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والارتقاء بمستوى الاداء ، مضيفاً أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن المسابقة تلقى طلبات التعيين من الراغبين للعمل فى الوزارة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.


التنميه المحليه

الوظائف القياديه

وظائف المحليات

العاملين بالمحليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مش بس جولات.. وزارة التنمية المحلية تتواصل مع المحافظين بالواتس آب والإيميلات.. وتؤكد: نقوم بدور محورى بين 27 محافظة و33 وزارة.. واتصالات يومية مع أكثر من محافظ.. وقريبا فيديو كونفراس يربط بين المسئولين

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:00 ص

وزير التنمية المحلية يفتتح المرحلة الأولى من تطوير منطقة دير سانت كاترين

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:54 ص

التنمية المحلية: ملتقى سانت كاترين يساهم فى الترويج لصورة مصر السلام

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:39 م

مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية لـ 175 متدربا الأسبوع المقبل

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

الرئيس السيسى: المشير طنطاوى قائد عظيم قاد البلاد فى أصعب الفترات

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

أردوغان يتاجر بالدين على طريقة الإخوان .. الرئيس التركى يتلاعب بالمصطلحات الدينية لتبرير عدوانه على سوريا .. ويسوق غزوه لحلب بإطلاق مسمى "الجيش المحمدى".. ويأمر هيئاته الدينية بتذليل المساجد لجرائمه

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

فيديو معلوماتى..7معلومات عن متلازمة داون فى الشهر العالمى للتوعية بالمرض

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يشهد بعد قليل فعاليات الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

10 معلومات تفيد طلاب ثانوي بعد تفعيل خدمة الغياب الإلكترونى.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

تفاصيل جديدة عن إشعاع ثقب أسود يبعد 10 آلاف سنة ضوئية عن الأرض

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

ألمانيا فى نزهة ضد أستونيا بتصفيات يورو 2020.. فيديو

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

كل ما تحتاج معرفته عن إطلاق أول مهمة لأقمار Cubesat البولندية للمريخ

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

35.9 مليار جنيه لصالح 2.17 مليون أسرة من محدودى الدخل خلال 5 سنوات

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

البدري يرفض إعفاء لاعبي الاهلي والزمالك من ودية بتسوانا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة