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"إحصاء أبوظبى": 1.8 % تراجع التضخم فى سبتمبر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:44 ص
"إحصاء أبوظبى": 1.8 % تراجع التضخم فى سبتمبر مركز الإحصاء
وكالات الأنباء

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انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أبوظبي بنسبة 1.8% خلال سبتمبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 109.7% خلال شهر سبتمبر 2019 بينما كان 111.6% في شهر سبتمبر من عام 2018.
وانخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك في أبوظبي 1% خلال سبتمبر 2019 مقارنة بالرقم القياسي لأغسطس 2019، حسب تقرير أصدره مركز الإحصاء-أبوظبي أمس.
 
وبحسب نتائج التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك 0.9% خلال الفترة بين يناير-سبتمبر 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
 
وحسب صحيفة الاتحاد، أوضح المركز أن مجموعة "السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى" أسهمت بنسبة 132.2% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير-سبتمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.6%.
 
وأسهمت مجموعة النقل بنسبة 105.9% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير-سبتمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.1%.
 
من جانب آخر أسهمت مجموعة الترويح والثقافة في الحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير- سبتمبر من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بنسبة 108.3% حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 20.5%.
 
وأوضح المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه "الدنيا" بنسبة 1.3%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه" "المتوسطة" بنسبة 1.1% وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في "شريحة الرفاه العليا" بنسبة 0.5% .

الاحصاء

ابو ظبى

اسعار

المستهلك

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