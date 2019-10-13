أعرف العلاج الحقيقي لمشكلة "الفحولة" .. الدكتور أحمد عادل يوضح

تقرير خاص

مشكلة فوبيا "الفحولة" يعاني منها أغلب الرجال، وتلك المشكلة قد تكون نتيجة أسباب حقيقية وقد تكون نتيجة أسباب وهمية، وبين هذا وذاك لابد من وجود حل جذري لها حتى يستطيع المريض أن يمارس حياته بشكل طبيعي.

الدكتور أحمد عادل استشاري أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح في التقرير التالي العلاج الأمثل لمشكلة "الفحولة" عند الرجال.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" أنه إذا كانت مشكلة حجم العضو التناسلي "الفحولة" ناتجة عن نقص مستوى الهرمون الذكري فلابد أن نعلم إن العلاجات الهرمونية تلعب دور محوري في مرحلتين من العمر فقط وهما أول ثلاثة شهور بعد الولادة ونعتمد على معرفة ذلك من فحص طبيب الأطفال عند الولادة، والمرحلة الثانية هي مرحلة البلوغ، وهاتين المرحلتين إذا كان بالفعل هناك نقص في الهرمون الذكري وتم تعويضه سيؤثر كثيراً على حجم العضو التناسلي .



ما هو العلاج الأمثل لمشكلة الفحولة؟

واستطرد حديثه قائلا: أما إذا كانت تلك المشكلة يعاني منها رجل بالغ ويطلب علاج لها فلا يصلح معه أي علاج هرموني على الإطلاق والعلاج المناسب له في هذا العمر هو التدخل الجراحي فقط.

أما إذا كانت المشكلة سببها الإصابة بمرض "بيروني" والذي يؤدي الي حدوث تليف في انسجة العضو، والذي يؤدي إلي انقباض في حجم الانسجة فيسبب صغر في حجم العضو فعلياً، فأكد الدكتور أحمد عادل إن العلاجات الدوائية مع تلك المشكلة تأثيرها ضعيف جدا، لكن إذا كان هذا المرض أدى إلي وجود اعوجاج فيتم اصلاحه جراحياً، وإذا صاحبة ضعف جنسي فالحل الأمثل لتلك الحالة هو زرع دعامات الذكورة .

وأشار إلي إن من يعاني من أسباب وهمية وغير مصاب بمشكلة حقيقية في حجم العضو ولكن هذا الأمر يؤثر عليه نفسياً، فإذا كان طفل صغير أنصح أهله بأن يقوم بأي نشاط بدني، بالإضافة إلي أنه لابد من عمل نظام غذائي له حتى ينقص وزنه، أما إذا كان رجل بالغ لديه دهون زائدة في منطقة العانة وليس لديه مشكلة حقيقية في حجم العضو، فالعلاج الأمثل له يتم على مرحلتين :

- المرحلة الأولى تتعلق بالطول ومن خلالها يمكن عمل تدخلين، التدخل الأول هو شفط الدهون من منطقة العانة، وهو اجراء بسيط جدا ونتائجة رائعة للغاية، والتدخل الثاني هو فك الرباط بين العضو وعظام الحوض، وفك هذا الرباط يساعد على زيادة الحجم الظاهري للعضو.

- المرحلة الثانية تتعلق بالسمك والتي يتم من خلالها حقن بعض المواد مثل البوتكس والفيلر والتي يتم من خلالها زيادة سمك العضو.

وشدد الدكتور أحمد عادل إن تلك المشكلة في غاية الخطورة ولابد أن يلجأ المريض إلي طبيب متخصص قبل اللجوء إلي مصادر غير موثوق بها.

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