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أحمد عز بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "البسوا المموه بيخافوا منه"

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:23 م
أحمد عز بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "البسوا المموه بيخافوا منه" أحمد عز فى فيلم الممر
كتبت سمر سلامة

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قال الفنان أحمد عز، إنه سعيد بالمشاركة في احتفالات أكتوبر بفيلم الممر قائلا: "الحقيقة النجاح اللي حققه الممر في الداخل والخارج وعند عرضه في التليفزيون أكد على رسالة مهمة جدا أن الشعب المصري وجيشه كيان واحد لا ينفصل ".

 

 

وأضاف "عز" خلال الندوة التثقيفية التى تنظمها الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ، قائلا:" إذا كنا خلصنا جيشنا من بدرى وبنمتهن الآن التمثيل بس كل واحد من الموجودين لو رجع به الوقت والبلد طلبته أنه يلبس اللبس العسكرى تانى هيكون شرف وفخر".

 

وداعب الحضور قائلا: "أيام فيلم الممر تدربنا في معسكرات الصاعقة، والرجالة هناك قاموا معانا بالواجب وزيادة "، واختتم كلمته بجملة قوية: "البسوا المموه بيخافوا منه".


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