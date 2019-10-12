8 كلمات للتاريخ في اجتماع العرب الطارئ لإنقاذ سوريا.. ومندوب قطر "أخرس"

في توثيق للمواقف عند المحن التي تتعرض لها الأمة، يصبح من الضروري التذكير بموقف كل دولة، ففي الوقت الذي قال العرب كلمات مؤثرة عن الغزو التركي لسوريا، سلم مندوب قطر ورقة بكلمة بلاده، التي أثبتت رسميا خيانتها للقضية، بالتحفظ على القرارات العربية

أهم ما جاء في كلمات مندوبي الدول العربية

جامعة الدول العربية: تركيا تسعى لاقتلاع سكان روسيا وما تفعله الآن احتلال واضح وصريح

مصر: التاريخ سيحاسب كل من تورط في دعم عدوان النظام التركي على سوريا

3- العراق: العملية العسكرية التركية عدوان وانتهاك صارخ يعزز قدرة الإرهابيين على العودة

4- السعودية: عدوان الجيش التركي بالأراضي السورية يقيض الجهود الدولية القائمة في مكافحة إرهاب داعش

5-الإمارات: نطالب بانسحات الجيش التركي بشكل فوري، والدفع نحو إنجاح الحل السياسى

6-الجزائر: كل مساس بسيادة الدول مرفوض ونطلب إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية

7-لبنان: العدوان التركي على أراضي سوريا يجب مواجهته بعودة دمشق لحضن الجامعة

8-البحرين: ما يحدث على الأراضي السورية الآن عدوان سافر من تركيا

ونشرت الزميلة "صوت الأمة"، إنفوجراف يوضح الكلمات التي قالها كل مندوب لدولة عربية، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.