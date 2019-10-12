سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 09:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

8 كلمات للتاريخ في اجتماع العرب الطارئ لإنقاذ سوريا.. ومندوب قطر "أخرس"

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:20 م
8 كلمات للتاريخ في اجتماع العرب الطارئ لإنقاذ سوريا.. ومندوب قطر "أخرس" الإنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في توثيق للمواقف عند المحن التي تتعرض لها الأمة، يصبح من الضروري التذكير بموقف كل دولة، ففي الوقت الذي قال العرب كلمات مؤثرة عن الغزو التركي لسوريا، سلم مندوب قطر ورقة بكلمة بلاده، التي أثبتت رسميا خيانتها للقضية، بالتحفظ على القرارات العربية

EEE
 

أهم ما جاء في كلمات مندوبي الدول العربية

 

جامعة الدول العربية: تركيا تسعى لاقتلاع سكان روسيا وما تفعله الآن احتلال واضح وصريح

 

مصر: التاريخ سيحاسب كل من تورط في دعم عدوان النظام التركي على سوريا

 

3- العراق: العملية العسكرية التركية عدوان وانتهاك صارخ يعزز قدرة الإرهابيين على العودة

 

4- السعودية: عدوان الجيش التركي بالأراضي السورية يقيض الجهود الدولية القائمة في مكافحة إرهاب داعش 

5-الإمارات: نطالب بانسحات الجيش التركي بشكل فوري، والدفع نحو إنجاح الحل السياسى

 

6-الجزائر: كل مساس بسيادة الدول مرفوض ونطلب إعادة سوريا لعضوية الجامعة العربية   

 

7-لبنان: العدوان التركي على أراضي سوريا يجب مواجهته بعودة دمشق لحضن الجامعة

 

8-البحرين: ما يحدث على الأراضي السورية الآن عدوان سافر من تركيا

ونشرت الزميلة "صوت الأمة"، إنفوجراف يوضح الكلمات التي قالها كل مندوب لدولة عربية، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.

 

 


اجتماع وزراء الخارجية العرب

وزراء الخارجية العرب

قطر

العدوان على سوريا

عدوان تركيا على سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

رسمياً.. إسدال الستار على قضية رسوم البيليت.. حكم نهائى يقضى باستمرار فرض الرسم ويتزامن معه قرار جديد بفرض رسوم نهائية 16% على البيليت.. و25% على الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

فضيحة التأييد القطرى للعدوان التركى على سوريا فى كاريكاتير "اليوم السابع"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

"الإدارية العليا" تقضى باستمرار فرض رسوم على واردات "حديد البيليت"

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

اليوم السابع.. انتفاضة عربية ضد العدوان التركى على سوريا

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

إنفوجراف.. قرارات وزراء الخارجية العرب ضد الغزو التركى لأراضى سورية

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

أردوغان يرفع لواء داعش ويحرر الإرهابيين فى عدوانه على سوريا.. كاريكاتير

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

السيسى يتسلم دعوة من "سلفا كير" لحضور مفاوضات السلام السودانية

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة