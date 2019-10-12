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مناورات بحرية "فرنسية - قبرصية" لمواجهة التدخل التركى فى المياه الإقليمية لقبرص

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:18 م
مناورات بحرية "فرنسية - قبرصية" لمواجهة التدخل التركى فى المياه الإقليمية لقبرص وزير الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى
أ ش أ

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أعلن مسئولون قبارصة، اليوم، السبت، إجراء مناورات بحرية مشتركة بين فرنسا وقبرص ، قبالة السواحل القبرصية من أجل تمكين قبرص تحقيق مهمتها كدولة ذات سيادة.

وقالت وزير الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى - في تدوينة على موقع "تويتر" بثتها شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - إن التدريبات البحرية ستمكن قبرص من تولى مسئوليتها في مياهها الإقليمية.

وتأتي المناورات البحرية المشتركة بعد أن قامت سفينة تركية، مصحوبة بسفينة حربية، بالتنقيب عن النفط والغاز داخل المياه الإقليمية القبرصية، والتي تحمل شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية ترخيص التنقيب داخلها.


وزيره الدفاع الفرنسيه

الدفاع الفرنسيه

فرنسا

تركيا

قبرص

مياه اقليميه

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