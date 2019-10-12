الرئيسية أخبار عاجلة مقتل 16 شخصا جراء هجوم استهدف مسجدا شمال بوركينا فاسو السبت، 12 أكتوبر 2019 05:22 م انفجار - صورة أرشيفية كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء مقتل 16 شخصا جراء هجوم استهدف مسجدا شمال بوركينا فاسو، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية". بوركينا فاسو اخبار بوركينا فاسو هجوم بوركينا فاسو اخبار عاجلة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل بالعراق السبت، 12 أكتوبر 2019 12:11 م المرصد السورى: انفجار سيارة ملغومة بمحيط سجن لعناصر تنظيم داعش الإرهابى السبت، 12 أكتوبر 2019 11:57 ص إصابة 5 أشخاص فى 3 انفجارات شرق أفغانستان الجمعة، 11 أكتوبر 2019 04:21 م "سانا": قتلى وجرحى فى انفجار سيارة مفخخة فى مدينة القامشلى السورية الجمعة، 11 أكتوبر 2019 03:56 م إيران: انفجار ناقلة النفط الإيرانية لم ينجم عن حريق الجمعة، 11 أكتوبر 2019 10:49 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟ موجز 6.. وزراء الخارجية العرب يطالبون باتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم مروان محسن مع الأهلى قبل الإصابة اللعينة؟ وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك المزيد من Trending Plus
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