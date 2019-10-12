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مصدر قضائى إسبانى : قادة "كتالوينا " الانفصاليون يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:35 م
مصدر قضائى إسبانى : قادة "كتالوينا " الانفصاليون يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما احتجاجات فى كتالونيا - أرشيفية
أ ش أ

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كشف مصدر قضائي إسبانى، عن أن المحكمة العليا تخطط لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عامًا كحد أقصى ضد قادة إقليم "كتالونيا" المؤيدين لانفصاله عن إسبانيا ، على خلفية محاولة الانفصال التي جرت عام 2017.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم، السبت، عن المصدر - الذي لم تسمه - قوله ، إنه سيتم إدانة بعض ممن يحاكمون من قادة "كتالونيا " بتهم تتعلق بإحداث فتنة ، وسوء استخدام الأموال العامة ، لكن ليس بالتهم الأكثر خطورة والمتعلقة بالتمرد، مضيفًا أنه من المتوقع النطق بالحكم علنًا خلال الأسبوع المقبل، وأنه من المحتمل أن يكون بعد غد الإثنين.

وأوضح المصدر القضائي أن المدعي العام قد سعى لاستصدار حكم بالسجن أطول فترة عقابية لمدة 25 عامًا ضد أوريول جونكيراس، نائب رئيس الحكومة "الكتالونية " المقال، غير أن المحكمة تنظر في الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 13 إلى 15 عامًا.


اسبانيا

كتالونيا

انفصاليو كتالونيا

القضاء الاسبانى

احكام بالسجن

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