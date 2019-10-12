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مسئول بالخارجية الأمريكية يؤكد التزام بلاده بدعم الكاميرون

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:54 م
مسئول بالخارجية الأمريكية يؤكد التزام بلاده بدعم الكاميرون وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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 أكد كريس شيروم، المكلف بإدارة الملف الإفريقى لدى وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده ملتزمه بدعم الكاميرون، وأنشأت عددا من البرامج الجديدة لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب للكاميرون ولإفريقيا بوجه عام بموجب قانون النمو والفرص فى إفريقيا (أجوا) الذى يمنح أصحاب المشروعات الأفارقة العديد من التسهيلات.

وقال شيروم إن الولايات المتحدة لا تتجاهل أفريقيا، ففى ديسمبر من العام الماضى 2018 أطلقت الحكومة الأمريكية 3 مبادرات متتالية بهدف دعم أواصر العلاقات التجارية مع القارة السمراء ودفع عجلة الاستثمار هناك.

وأكد أن (واشنطن) لم تتخل عن الكاميرون قط، غير أنها باتت متأكدة من قدرة القوات الكاميرونية على السيطرة على (بوكو حرام)، موضحا أن بلاده تتابع الأمر عن كثب، وأهم ما يشغلها هو محاربة الفساد وتحقيق الديمقراطية وإحلال السلام واحترام حقوق الإنسان هناك.

 


الكاميرون

امريكا

الخارجية الامريكية

الاستثمار

القارة السمراء

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