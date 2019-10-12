محافظ أسيوط يطلق مبادرة "شارك فى تجميلها " لحث الشباب على المشاركة فى أعمال النظافة

وأشار محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه اصدر توجيهات مباشرة لكافة رؤساء المراكز والاحياء للمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى وتبنى الافكار والمبادرات الشبابية الخاصة بالنظافة والتجميل والتطوير وتفعيلها على ارض الواقع ضمن مبادرة " شارك فى تجميلها " فضلاً عن توفير كافة سبل الدعم من معدات الحملات الميكانيكية ومعدات جهاز نظافة وتجميل مدينة أسيوط وجهاز ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة فضلا عن مشاركات طلاب مدارس التعليم الفنى بمختلف المراكز . ودعا " نور الدين "، الشباب وطلاب المدارس ومؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فى المبادرة لتجميل ونظافة شوارع وميادين القرى والمراكز وتوعية المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة والمشاركة فى اعمال التجميل والتطوير من خلال سلسلة ندوات توعية بمشاركة المتخصصين . ومن جانب آخر، أشاد محافظ أسيوط، بمشروع وزارة التنمية المحلية " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " للحد من معدلات الانجاب والنمو السكانى من خلال سلسلة برامج ودورات توعوية سيتم تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية بالشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات التنفيذية .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة شاركت بوفد في ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والتي يتم تنظيمها بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 12 : 15 أكتوبر الجاري لبحث ومناقشة مهام وآليات تنفيذ المشروع الذي يتم تنفيذه بـ 5 محافظات هي الأعلى في معدلات الانجاب والنمو السكاني.

يذكر أن ورشة العمل يتم تنظيمها بحضور ومشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ، وسعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان ، وشريف زهران مدير عام التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم بالمجلس القومي للسكان وبمشاركة وفود من محافظات "المنيا ، اسيوط ، القليوبية"، ممثلة عن متطوعين وحدات السكان والمجلس القومي للسكان بالمحافظات.

حيث تم افتتاح الورشة بالسلام الجمهوري ثم كلمات الحضور وعرض لخطط كل محافظة بشأن القضية السكانية فضلاً عن مناقشة وعرض آليات تنفيذ المشروع والمهام المكلف بها الجهات المشاركة وآليات التنسيق المقترحة والتأكيد على أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات بطريقة صحيحة وسليمة.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء، إن الهدف من الورشة بناء قدرات الشباب وفرق عمل المحافظات على أساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع فرق عمل المجلس القومي للسكان بالمحافظات ، وتعريف المشاركين بالقضية نفسها والممارسات الضارة بها فضلاً عن أساليب الشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة ودور الشباب والعائد المتوقع من المشاركة في صنع القرار ، كما استعرضت برنامج الورشة خلال الـ 4 أيام القادمة مشيدة بالدور الفعال للوحدات السكانية بالمحافظات وسرعة وضع الخطط لتحقيق النتائج المستهدفة.

وأشاد سعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان بدور المجلس القومي للسكان والوحدات السكانية بالمحافظات خلال المرحلة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات في المساهمة في القضية السكانية.

وأشار شريف زهران مدير عام التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين أوجه الدعم خلال وتوفير كافة أوجه الدعم خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة موضحاً أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهتها.

وأضاف علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم بالمجلس القومي للسكان، أن الورشة تهدف إلى تعريف بأهداف ومؤشرات التنمية المستدامة 2030 ومنهجية توطينها في خطط المحافظات مشيداً بسرعة الاستجابة للقائمين على الوحدات السكانية ووضعهم لخطط القضية السكانية بما يتضمن المحاور الرئيسية وأنشطة المشروع بمشاركة الشباب والتطوعين وفرق الرصد ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات وتحديد آليات لتحقيق أهداف المشروع.