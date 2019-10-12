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لماذا قد يتسبب الأنسولين فى زيادة وزن الجسم؟

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:00 ص
لماذا قد يتسبب الأنسولين فى زيادة وزن الجسم؟ الأنسولين وزيادة الوزن
كتبت إيناس البنا

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يمكن أن يسبب علاج الأنسولين، وهو علاج شائع لمرض السكري، زيادة الوزن لدى بعض الأشخاص، ولكن يمكن للأشخاص الذين يتناولون الأنسولين إدارة وزنهم باستخدام بعض استراتيجيات النظام الغذائي ونمط الحياة.

الأنسولين هو هرمون ينظم مستويات الجلوكوز في الدم، ويعمل هذا الهرمون عن طريق مساعدة خلايا الجسم على امتصاص الجلوكوز، يؤدي الأنسولين، وفقا لتقرير موقع" medicalnewstoday"  إلى زيادة الوزن عندما تمتص الخلايا الكثير من الجلوكوز ويقوم الجسم بتحويله إلى دهون.

 

العلاقة بين الأنسولين والوزن
 

يلعب الأنسولين دورًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحويل الطاقة الغذائية إلى دهون، كما أنه يساعد على تحطيم الدهون والبروتينات.

أثناء الهضم، يحفز الأنسولين خلايا العضلات والدهون والكبد لامتصاص الجلوكوز، و تستخدم الخلايا هذا الجلوكوز في الطاقة أو تقوم بتحويله إلى دهون لتخزينه على المدى الطويل، لذا فإن تناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم سيؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز.

وإذا لم تقم الخلايا بإزالة الجلوكوز من الدم، فسيخزنها الجسم في الأنسجة كدهون، يمكن أن يسبب مرض السكري غير المعالج فقدان الوزن لأن الجسم لا يحول الطعام إلى طاقة بشكل صحيح، لذا فأن أخذ الأنسولين يحل هذه المشكلة.

مرض السكري وزيادة الوزن
 

زيادة الوزن هي أحد الأعراض الشائعة لمرض السكري والحالات الطبية الأخرى المرتبطة بالأنسولين، وعند مقارنة الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري، فإن البالغين المصابين بداء السكري من النوع 1 يكون لديهم خطر أعلى في زيادة الوزن أو السمنة في الجسم.

وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2003 ، فإن 90٪ من المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري قد يعانون من زيادة الوزن كتأثير جانبي للعلاج بالأنسولين.

 

نصائح لتجنب زيادة الوزن عند تناول الأنسولين
 

قد يواجه الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين لإدارة مستويات الجلوكوز لديهم زيادة في الوزن، ومع ذلك ، يجب ألا يتوقف الناس عن تناول الأنسولين أو تخطي الجرعات، لأن هذا يمكن أن يسبب مضاعفات طويلة الأجل.

تشمل الطرق الفعالة لتجنب زيادة الوزن المرتبطة بالأنسولين:

  • تتبع السعرات الحرارية لأن تناول الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم وزيادة تخزين الدهون.
  • ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على حرق السعرات الحرارية، وتنظم مستويات السكر في الدم، وتعزز فقدان الدهون.
  • المتابعة مع الطبيب المختص للحفاظ على وزن صحي للجسم لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض ، مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

 


مستويات الجلوكوز

الأنسولين

زيادة الوزن

السعرات الحرارية

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