سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 05:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 23 من عناصرها فى الاشتباكات مع الجيش التركى

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:47 م
قوات سوريا الديمقراطية تعلن مقتل 23 من عناصرها فى الاشتباكات مع الجيش التركى العدوان التركى على سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مقتل 23 من عناصرها في الاشتباكات مع الجيش التركي شمال سوريا.

وأشارت "قسد" - في بيان، على موقعها، أوردته قناة "روسيا اليوم" إلى سقوط 23 قتيلا و37 جريحا في صفوفها خلال الاشتباكات.

وأوضحت أن قتيلين و5 جرحى من مقاتليها سقطوا في المعارك قرب مدينة تل أبيض، و20 قتيلا و24 جريحا بالقرب من رأس العين، وقتيلا واحدا وجريحين قرب عامودا، بالإضافة إلى إصابة 6 مقاتلين قرب القامشلي.

وفي غضون ذلك .. أشار البيان إلى مقتل 118 من العسكريين الأتراك وعناصر الجماعات السورية المتحالفة معها، وإصابة 90 آخرين بجروح.


العدوان التركى على سوريا

قوات سوريا الديمقراطيه

سوريا الان

اخبار سوريا

سوريا وتركيا

مواجهات قسد مع الجيش التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجامعة العربية تصعد إجراءاتها ضد التدخل العسكرى التركى فى سوريا.. وزراء الخارجية العرب يطالبون بانسحاب فورى وغير مشروط لتركيا من كافة الأراضى السورية.. واعتماد المسار السياسى سبيلا وحيدا لتسوية الأزمة السورية

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:34 م

سفاح الأناضول يغزو سوريا لحساب داعش.. الاحتلال التركى يحرر 18 ألف "داعشى" من داخل السجون ويمنحهم قبلة الحياة.. كاتب سعودى: "أردوغان" سقط فى مستنقع يصعب الخروج منه.. ومواطنون سوريون يستغيثون: أنقذونا من السفاح

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:00 م

وزير الخارجية الألمانى : حظر تصدير أسلحة لتركيا بعد عدوانها على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:53 م

"قوات سوريا الديمقراطية": تحذر من استمرار العدوان التركى

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

وزير داخلية تركيا متوعدا المعارضة: السجون لمنتقدى العملية العسكرية بسوريا

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

حسام البدرى يستعد لضربة البداية مع منتخب مصر أمام بتسوانا.. مدرب الفراعنة يدفع بالقوة الضاربة لاستعادة الثقة.. منافسة أهلاوية زملكاوية على حراسة المرمى.. المهاجم صداع برأس الجهاز الفنى.. و10 آلاف مشجع بالمدرجات

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

صور.. السعودية تكشف عن أعلى مصلى معلق فى العالم

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

جال جادوت تلعب دور البولندية "إيرينا سيندلر" فى مسلسل الهولوكوست

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

شاهد.. محمد صلاح فى فيديو جديد مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

عزمى محيلبة يحصد برونزية كأس العالم للرماية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة