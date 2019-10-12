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فصل التيار الكهربائى اليوم عن 4 قرى بدمياط لإجراء أعمال الصيانة

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:00 ص
فصل التيار الكهربائى اليوم عن 4 قرى بدمياط لإجراء أعمال الصيانة محول كهرباء - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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أعلن قطاع كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائى عن بعض المغذيات فى هندسة كهرباء فارسكور، وذلك اليوم السبت لأعمال الصيانة وتغيير المحولات فى عدد من المناطق التابعة للمركز.

وأشار قطاع كهرباء دمياط، إلى أنه سيتم فصل مغذيات التيار من محطة محولات فارسكور من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأعلن قطاع كهرباء دمياط المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائى، وهى: قرية الحورانى، ميت الشيوخ، العبيدية، الطرحة .

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بسكان هذه المناطق باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائى إلى طبيعته.


كهرباء دمياط

فارسكور

اعمال الصيانة

الوحدة المحلية لمركز فارسكور

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قطع الكهرباء

الكهرباء

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