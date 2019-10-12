عيار الذهب اليوم.. هبوط المعدن النفيس 10 جنيهات على مدار يومين

كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب على مدار يومى الجمعة والسبت، هبوط بقيمة 10 جنيهات، إذ سجل الذهب أمس الجمعة في التعاملات الصباحية هبوط بقيمة 5 جنيهات فى سعر الذهب، وسجل الذهب اليوم هبوط أيضا بنفس القيمة.

سعر الذهب اليوم بعد هبوط الأسعار:

عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب5400 جنيها.

أوقية الذهب 1484 دولارا.

وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.

سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.