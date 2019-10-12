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الذهب يهبط لأدنى مستوى خلال شهر.. وعيار 21 بـ 675 جنيها للجرام

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:30 ص
الذهب يهبط لأدنى مستوى خلال شهر.. وعيار 21 بـ 675 جنيها للجرام الذهب - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

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هبط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 12-10-2019 في مصر ، لأدنى مستوى له فى أكثر من شهر، مسجلا 675 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا فى سوق الصاغة بمصر.

هبوط سعر الذهب في مصر، جاء عقب الهبوط الذى شهده المعدن النفيس عالميا، إذ تراجعت أوقية الذهب بأكثر من 14 دولارا على مدار يومين، لتسجل أوقية الذهب 1484 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب5400 جنيها.

أوقية الذهب 1484 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية، وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.


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