أسعار الذهب اليوم 11-10-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 أكتوبر، بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب اليوم فى مصر 680 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، فى ظل تراجع ملحوظ فى حركة المبيعات المحلية بحسب تجار فى سوق الصاغة.

تراجع أسعار الذهب فى مصر اليوم، جاء نتيجة هبوط الذهب عالميا، من 1502 إلى 1494 دولار، فى التعاملات الفورية، بعد ارتفاع دام لساعات محدودة.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل اليوم 582.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 680 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 777.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5440 جنيها

أوقية الذهب 1494 دولارا

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

وتسيطر حالة من الغموض والضبابية بشأن فى سوق الذهب، مع عدم توصل بريطانيا لتوافق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكذلك عدم التوصل إلى اتفاق بين أمريكا والصين بشأن الحرب التجارية.