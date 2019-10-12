ضبط 4307 هاربين من أحكام وتحصيل 113915 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4307 متهما، منهم 1356 حكما جزئيا، و 144 حكم مستأنف، و 2789 حكم غرامات، 12 حكم مخالفات، ضبط 6 متهمين محكوم عليهم في جناية، كما تم تحصيل 113 ألفا 915 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.