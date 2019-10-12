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ضبط شخص لسطوه على صيدلية بالشرقية وسرقة 30 ألف جنيه

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:26 م
ضبط شخص لسطوه على صيدلية بالشرقية وسرقة 30 ألف جنيه المتهم وبحوزته المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي ـ الشرقية فتحية الديب

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل صيدلية بالشرقية وإعادة المسروقات.

تلقى مركز شرطة بلبيس بالشرقية بلاغا من صيدلانية ووالدتها، مُقيمتان بناحية شبرا النخلة، بدائرة المركز، أنه أثناء تواجدهما بالصيدلية ملك الأولى بذات الناحية فوجئتا بدخول شخص مجهول، وقام بتهديدهما بسلاح نارى "فرد خرطوش" واستولى على مبلغ 30 ألف جنيه من داخل الصيدلية وفر هارباً.

بالفحص والتحرى تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه مندوب دعاية طبية، 28 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بسابقة تردده على الصيدلية لتوزيع الأدوية وعلمه بوجود مبالغ مالية بها، فعقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تنفيذ ذلك توجه للصيدلية بسيارته وبحوزته السلاح المستخدم وقام بترك السيارة على مقربه من الصيدلية واستغل خلو الطريق من المارة، وقام بدخول الصيدلية وارتكاب الواقعة وفر هارباً، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه - السلاح والسيارة المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.

 


سطو مسلح

سرقة صيدلية

سرقات

الشرقية

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