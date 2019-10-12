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صور .. فوز مركز شباب النصر بالإسكندرية ببطولة الجمهورية فى الملاكمة

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:28 م
صور .. فوز مركز شباب النصر بالإسكندرية ببطولة الجمهورية فى الملاكمة اللاعبة الفائزة
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، فوز اللاعبة ندى أحمد، من مركز شباب النصر بالإسكندرية،  على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية من الدرجة الأولى فى الملاكمة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن تلك الأنشطة والبرامج والانجازات تأتى فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بتفعيل دور الهيئات الشبابية والرياضية والاهتمام بالمواهب الرياضية ودعمها لتمثيل مصر فى المحافل الدولية.

من جانبها أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة ، على أهمية تفعيل دور مراكز الشباب إيمانا بالدور الفاعل الذى تلعبه نحو قطاع عريض من الشباب والبراعم، وأكدت على أن مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، قد شهدت إطلاله جديده من تحقيق الإنجازات والتمثيل المشرف فى البطولات المختلفة.

من جهة أخرى وإنطلاقا من حرص وزارة الشباب والرياضة ممثله فى مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، على تفعيل دور المرأة بمراكز الشباب ودعمها بالمشروعات المختلفة إيمانا بالدور الجوهرى الذى تلعبه المرأة نحو استراتيجية مصر فى 2030 ، تم إقامه لقاء مع الأعضاء الجدد للتعريف بأنشطة النادى والخدمات التى يقدمها لأعضائه ومدى الاستفاده من المشاركة لتعليم المرأة حرفه تعينها على أعباء الحياة وتفيدها فى حياتها اليومية.

الاعبة الفائزة بالذهبية
اللاعبة الفائزة بالذهبية

 

بعد الاعن النتيجة
بعد الاعلان عن  النتيجة

 

لحظة الاعن الفوز
لحظة إعلان الفوز

الاسكندرية

الملاكمة

مركز شباب النصر

مراكز شباب الإسكندرية

محافظ الاسكندرية

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