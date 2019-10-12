صور.. طلاب المدارس اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويرفعون علم مصر

كتب ـ محمود طه حسين

نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لطلاب المدارس المصرية اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر ضمن أسبوع احتفال أكتوبر، والذى نظمته المدارس المصرية اليابانية خلال الأسبوع الماضى.

وفى جو يملأه الحب والفرحة احتفلت الأطفال وإدارة مدرسة تيمى الامديد بانتصارات أكتوبر، حيث حمل الأطفال الأعلام المصرية، مشيرين بعلامة النصر بأيديهم، وأكدت إدارة وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن الهدف من الاحتفالات تنمية روح الانتماء والولاء لدى طلاب المدارس اليابانية.

جدير بالذكر، أن الشعب المصرى احتفل الأسبوع الماضى بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر العظيم.