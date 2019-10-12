سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 03:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. طلاب المدارس اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويرفعون علم مصر

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:21 م
صور.. طلاب المدارس اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويرفعون علم مصر طلاب المدارس اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صورا لطلاب المدارس المصرية اليابانية يحتفلون بانتصارات أكتوبر ضمن أسبوع احتفال أكتوبر، والذى نظمته المدارس المصرية اليابانية خلال الأسبوع الماضى.
 
وفى جو يملأه الحب والفرحة احتفلت الأطفال وإدارة مدرسة تيمى الامديد بانتصارات أكتوبر، حيث حمل الأطفال الأعلام المصرية، مشيرين بعلامة النصر بأيديهم، وأكدت إدارة وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن الهدف من الاحتفالات تنمية روح الانتماء والولاء لدى طلاب المدارس اليابانية.
 
جدير بالذكر، أن الشعب المصرى احتفل الأسبوع الماضى بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر العظيم.
 
FB_IMG_1570880707060
 
 
 
FB_IMG_1570880714884
 
 
 
FB_IMG_1570880718325
 
 
 
FB_IMG_1570880722696
 
 
 
 
 
 

التربية والتعليم

انتصارات اكتوبر

المدارس المصرية اليابانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي والزمالك قبل قمة 19 أكتوبر

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

وسائل إعلام أمريكية: 4 قتلى و3 مصابين فى إطلاق نار بنادى اجتماعى بنيويورك

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

سوبر كورة.. جمال الغندور يطلب إقامة قمة الأهلي والزمالك الاثنين..اعرف السبب

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

للمتقدمين لمسابقة المعلمين.. تعرف على 10 معلومات جديدة عن التعاقدات

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

صور.. أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

صور.. أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة