رئيس الإكوادور يفرض حظرا للتجوال والجيش ينتشر فى العاصمة

كيتو (رويترز)

أعلن الرئيس الإكوادورى لينين مورينو، حظرا للتجول ينفذه الجيش فى العاصمة كيتو والمناطق المحيطة بها بدءا من الساعة الثالثة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) تزامنا مع اضطراب بأرجاء المدينة احتجاجا على خطته للتقشف.

وقال مورينو فى كلمة للشعب بثها التلفزيون "سنستعيد الأمن فى كل أنحاء الإكوادور"، وأضاف "نبدأ بحظر التجول فى كيتو. أمرت القيادة المشتركة للقوات المسلحة بأن تتخذ على الفور الخطوات اللازمة لاستعادة النظام فى كل أنحاء الإكوادور".

كما وجه مورينو الشكر لزعماء الاحتجاج من السكان الأصليين على قبولهم بإجراء محادثات، محملا مسؤولية الاضطراب لمحرضين متطرفين.