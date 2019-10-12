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دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:44 م
دار الإفتاء: يجوز زراعة الأشجار داخل المقابر دار الإفتاء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه يجوز زرع الأشجار داخل المقابر.
 
وعللت دار الإفتاء المصرية قائلة: "فقد ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يستفاد منه أن وجود الأشجار والنباتات في المقابر مندوب إليه؛ لما فيه من التخفيف عن الميت بتسبيحها ما دامت رطبة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44]، غير أنه يُتَحَرَّز عن زراعتها عند الأجساد غير البالية لئلَّا تتأذى بها".
 
يذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت فى وقت سابق: "يجوز زرع الأشجار داخل المقابر".

 


زراعة الاشجار داخل المقابر

المقابر

زياره المقابر

زراعة الاشجار

اليوم السابع بلس

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