تنفيذ 74 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالطالبية

كما أسفرت الحملة، عن إزالة ورفع 207 مخالفة تعدى وإشغال طريق، متنوعة، لمقاهى عشوائية، ومحلات تجارية، مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
مشاركة
كما أسفرت الحملة، عن إزالة ورفع 207 مخالفة تعدى وإشغال طريق، متنوعة، لمقاهى عشوائية، ومحلات تجارية، مخالفة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة