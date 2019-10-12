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تنفيذ 74 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالطالبية

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:22 ص
تنفيذ 74 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالطالبية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، استهدفت منطقة الطالبية، أسفرت عن تنفيذ 74 حكما قضائيا، بالإضافة إلى ضبط 3 أسلحة بيضاء، وقضيتين مخدرات، بالإضافة إلى القبض على عاطل صادر ضده قرار ضبط وإحضار.

كما أسفرت الحملة، عن إزالة ورفع 207 مخالفة تعدى وإشغال طريق، متنوعة، لمقاهى عشوائية، ومحلات تجارية، مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


حملة امنية

قسم الطالبية

امن الجيزة

ازالة الاشغالات

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