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تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس

السبت، 12 أكتوبر 2019 02:35 ص
تعرف على خطة "تعليم البرلمان" للرقابة على أداء الحكومة بدور الانعقاد الخامس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
كتب عبد اللطيف صبح

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نصت المادة (45) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن "تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بياناً بذلك إلى رئيس المجلس".

وبناءً عليه فقد أوردت لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، برئاسة الدكتور سامى هاشم، خطتها للعمل بدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول فى مجالى التشريع والرقابة، ونستعرض خطة اللجنة فى مجال الرقابة فى 8 نقاط:

1 - متابعة آثار تطبيق القرارات والقوانين السارية التى صدرت خلال أدوار الانعقاد السابقة والتى تتعلق باختصاصات اللجنة.

2 - 

متابعة تنفيذ النظام التعليمى الجديد وتقييم التطوير المستمر للعملية التعليمية.

3 - متابعة تنفيذ برامج الاعتماد والجودة ومدى الاستفادة من الملاحظات التى تبديها الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد فى المدارس والجامعات.

4 - 

تقييم ومتابعة المدارس فى كافة الجوانب.

5 - متابعة ومناقشة المنح والقروض الأجنبية والمشروعات التى قدمت بمقتضى الاتفاقيات الدولية لوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، ومدى الاستفادة منها.

6 - 

متابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم ومشكلة الأمية.

7 - متابعة التقارير ربع السنوية الخاصة بموازنات البرامج والأداء المقدمة من وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.

8 - 

مناقشة ما يخص قطاعات التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى والبحث العلمى من موارد وتمويل بمشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2020/2021.


التعليم والبحث العلمى

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اليوم السابع بلس

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