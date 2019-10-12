تجديد حبس عاطل قتل آخر بسبب خلافات مالية فى بولاق الدكرور

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما، بعدما اعتدى عليه بعصا خشبية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عاطل داخل مسكنه، مصابًا بجرح بالرأس، وبإجراء التحريات، تبين أن آخر مشاهدة للمجنى عليه، كانت بصحبة صديقه "عاطل"، وأشارت التحريات، إلى تورطه في ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.