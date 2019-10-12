"الموارد الأساسية" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الموارد الأساسية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 63.9 مليون ورقة بقيمة 613 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 150.4 مليون ورقة، بقيمة 431.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 248.5 مليون ورقة بقيمة 336.1 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول 7 ملايين ورقة بقيمة 324.1 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم تداول بلغ 214.8 مليون ورقة بقيمة 193.7 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 15.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 179.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 32.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 152.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 20.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 133.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول 46.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 128.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 16.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 105.7 مليون جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 808.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 3.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 4327 ورقة بقيمة 250.9 ألف جنيه.