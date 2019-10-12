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الكيتو دايت هيخسسك بس هيضر جسمك.. لهذا السبب

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:00 م
الكيتو دايت هيخسسك بس هيضر جسمك.. لهذا السبب الكيتو دايت
كتبت فاطمة خليل

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الكيتو دايت من أشهر أنواع الدايت التى انتشرت فى السنوات الأخيرة، وهو نظام دايت يعتمد على خفض الكربوهيدرات في طعامك، وهو ما يجعل له آثار سلبية على الصحة، بالرغم من أنه يساعد فى إنقاص وزنك، وفقا لموقع doctor.

ما هو نظام الكيتو دايت؟

هو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، غني بالدهون الصحية.
 
والهدف من هذا النظام الغذائي هو التقليل بشكل كبير من كمية الكربوهيدرات في نظامك الغذائي، بحيث يتحول الجسم من حرق الكربوهيدرات بشكل أساسي إلى حرق الدهون للحصول على الطاقة.
 
 
بفضل عدم وجود كمية كافية من الكربوهيدرات وزيادة الدهون في الجسم، يولد الكبد كميات أكبر مما يُعرف باسم "أجسام الكيتون"، وهذا يجعل جسمك يحرق المزيد من الدهون.
 
ويقلل الكيتو دايت أو يستبعد بعض المجموعات الغذائية الرئيسية، بما فى ذلك الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات منها: الخبز، حبوب الإفطار، المكرونة، الأرز، الكينوا، الخضراوات النشوية (البطاطا، البطاطا الحلوة، الذرة)، الفاكهة والبقوليات.

ويشجع الكيتو دايت على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالدهون، مثل اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم والزبدة والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون وزيت جوز الهند.

هل نظام كيتو آمن؟

اتباع نظام غذائي كيتو يمكن أن يكون آمنا على المدى القصير، لكنه قد يسبب مشاكل صحية على المدى الطويل.

الاستغناء عن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات بشكل كبير ستفقد جسمك الفوائد الغذائية للخيارات الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات النشوية، والبقوليات مثل الفول والحمص والعدس.

وهناك آثار جانبية لاتباع الكيتو دايت تشمل:
- ضباب المخ وعدم التركيز.
- زيادة الجوع.
- مشاكل النوم.
- الغثيان.
- ألم المعدة ومشاكل الهضم.
- رائحة الفم الكريهة هي أيضًا أحد الأعراض الشائعة، بسبب إنتاج الكيتونات الزائدة ذات رائحة تشبه رائحة الفاكهة الفاسدة.

الكيتو دايت

كيتو دايت

خفض الكربوهيدرات

انقاص الوزن

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