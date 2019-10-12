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القومى للمرأة بالإسكندرية يطلق غدا المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب"

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:09 م
القومى للمرأة بالإسكندرية يطلق غدا المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب" حملة طرق الأبواب
الاسكندرية- جاكلين منير

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قالت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إنه جارى استكمال حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدى أمانة"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والتى بدأت نهايه شهر سبتمبر الماضى وتستمر خلال شهر أكتوبر الجارى.

وأكدت الشاذلى، أن المرحلة الثانية سوف تبدأ غدا الأحد، بمشاركه الرائدات الريفيات والواعظات وخادمات الكنيسة وأعضاء الفرع، وذلك للنزول إلى السيدات فى القرى والنجوع، وطرق أبوابهن وتوعيتهن وجها لوجه بكيفية لعب دور فعال فى بناء وطنهم فى هذه المرحلة الهامة والتوعية بأهمية دور سيدات مصر فى حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

وأشارت مقررة الفرع، إلى أن الحملة تستهدف توعية السيدات المصريات فى كافة المواقع بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

وأضافت الشاذلى، أن فرع المجلس بالإسكندرية نجح فى المرحلة الأولى من الحملة فى الوصول إلى مايزيد عن 300 ألف شخص من السيدات والرجال

والجدير بالذكر أن الحملة ستستمر طوال شهر أكتوبر فى مختلف مناطق ونجوع وقرى أحياء محافظة الإسكندرية.


الاسكندرية

القومى للمرأة

حملة طرق الابواب

التوعية المجتمعية

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