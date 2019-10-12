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القضاء الإدارى يؤجل دعوى "حاجزى مشروع الأحرار" بالشرقية لجلسة 5 نوفمبر

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:16 م
القضاء الإدارى يؤجل دعوى "حاجزى مشروع الأحرار" بالشرقية لجلسة 5 نوفمبر وحدات سكنية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر دعوى الحاجزين بمشروع الأحرار بالزقازيق التابع لهيئة الأوقاف، لجلسة 5 نوفمبر المقبل، للإطلاع على المستندات المقدمة .

وتقدم شباب الحاجزين بدعوى قضائية رقم 52617 لسنة 73 ق، ضد محافظ الشرقية، بصفته، ووزير الأوقاف بصفته، ورئيس هيئة الاوقاف، يتضررون فيها من الأسعار التى حددتها للوحدات التى اعتباروها مغالى فيها .

وذكروا فى عريضة الدعوى، أن فى 2013 أعلنت هيئة الأوقاف عن طرح وحدات سكنية تشطيب ونصف تشطيب الأحرار فى الزقازيق، حوالى 1200 شقة دون الإعلان عن القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، على أن يتم التسليم خلال عام على الأكثر بحلول فى 2014، والمقدم 30 ألف جنيه للوحدات ذات المساحة الكبيرة نصف تشطيب، و15ألف جنيه للوحدات الصغيرة، وتسداد أقساط نصف سنوية .

بعدها تبين المنطقة بدون مرافق، فتعلق التسليم فى الفترة 2013 إلى 2019 ، حيث أعلنت فى 21 أبريل الماضى الهيئة عن أسعار الوحدات بسعر أعلى من سعر السوق للمنطقة، وطالبت بدفع مقدم 25%+ 4% مصاريف إدارية للاستلام . 

 

 


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