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الحبس سنتين لشابين اخترقا حسابات المواطنين عبر "فيس بوك" فى الدقهلية

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:06 م
الحبس سنتين لشابين اخترقا حسابات المواطنين عبر "فيس بوك" فى الدقهلية سجن - أرشيفية
كتبت- فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنح مستأنف اقتصادية المنصورة، اليوم، شابين، بالحبس سنتين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لقيامهما باختراق حسابات ثلاث مواطنين على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

 

وتعود أحداث القضية رقم 67 لسنة 2019، جنح مستأنف اقتصادية المنصورة، والمقيدة برقم 747 لسنة 2019، جنح المنصورة الاقتصادية، لشهر يناير سنة 2019، عندما اتهمت النيابة العامة، كلا من: "محمد ن م ع ال" و"عصام أ ال م"، مقيمين بمحافظة الدقهلية، باختراق الحسابات الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لكلا من: "سامى شريف على ذهني" و"عادل جمال عثمان" و"محمد سليمان أحمد سليمان".

 

وسبق وعاقبت المحكمة المتهمان بالسجن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما وغرامة 300 ألف جنيه، إلا أنهما تقدما بالاستئناف لتصدر المحكمة قرارها بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع تعديل المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهمين سنتين وأزمتهما بالمصاريف الجنائية.


المنصورة

المحكمة الاقتصادية

مباحث التكنولوجيا

الفيس بوك

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